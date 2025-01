Wojciech Szczęsny zaczął się tłumaczyć, Marina zawtórowała. Tylko kilka słów

Wojciech Szczęsny opublikował post na Instagramie

" Tak, podjąłem złą decyzję i dostałem czerwoną kartkę w moim pierwszym El Clasico. Tak, to nie jest fajne uczucie. Jednak moje doświadczenie pozwala mi spojrzeć na tę sytuację z innej perspektywy. We wrześniu skończyłem karierę i cieszyłem się życiem na plaży i polach golfowych Marbelli. Cztery miesiące później mogłem zagrać w meczu, który wcześniej mogłem jedynie oglądać w telewizji albo rozgrywać na konsoli. I nigdy nie miałem zamiaru ukrywać się na boisku i nie podejmować trudnych decyzji " - tłumaczył Wojciech Szczęsny w załączonym poście.

POLSAT GO / POLSAT GO

DJB. Czerwona kartka Wojciecha Szczęsnego. Kiedy ponownie zobaczymy Polaka w bramce Barcelony? WIDEO / POLSAT GO / POLSAT GO

Podkreślił, że to właśnie to właśnie jego postawa mogła go doprowadzić do czerwonej kartki, ale dodał też, że nie byłby sobą, gdyby tego nie zrobił - jak pisał, to dzięki temu udało mu się dojść tu, gdzie jest teraz. "Dzięki mojej czasami nieuzasadnionej odwadze mogę cieszyć się z pierwszego trofeum w Barcelonie" - podkreślił.