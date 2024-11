Nowe doniesienia w sprawie rodziny Szczęsnych. Marina ujawniła

Kilka tygodni temu świat sportu zaskoczyły wieści o tym, że Wojciech Szczęsny chwilę po ogłoszeniu zakończenia kariery zdecydował się jednak powrócić do zawodowego sportu, by wybawić z opresji FC Barcelonę . Chwilę po pojawieniu się tych doniesień żona Wojtka, Marina podkreśliła, że wspiera męża.

Nowe wieści w sprawie rodziny Szczęsnych. To nie były plotki

Szczęśni od pewnego czasu pomieszkiwali już w Hiszpanii. Zakochani są właścicielami pięknej willi z cudownym widokiem w Marabelli. Gdy transfer Wojtka Szczęsnego do Barcy stał się faktem, rodzina postanowiła przenieść się nieco bliżej stolicy Katalonii.

"Wojtek, z tego, co wiem, znalazł już dom w Gavie, czyli bardzo blisko Roberta Lewandowskiego, który mieszka w Castelldefels. Gava to jest dosłownie miejsce obok. Wiem, że wybiera już meble do nowego domu — mówił na początku października dziennikarz Tomasz Włodarczyk z serwisu Meczyki.pl.