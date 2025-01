Szczęsny i Lewandowski zaskoczeni, sceny na pokładzie samolotu Barcelony. Laporta nie wytrzymał

Gigantyczna była euforia Barcelony po zwycięstwie nad Realem Madryt w finale Superpucharu Hiszpanii. Było to pierwsze trofeum z "Dumą Katalonii" zarówno dla Hansiego Flicka, jak i Wojciecha Szczęsnego. Dopiero po kilku dniach jednak wypłynęły szczegóły sytuacji, do jakiej doszło na pokładzie samolotu Barcy. Do akcji ruszył Joan Laporta, a jego deklaracja całkowicie zaskoczyła piłkarzy na czele z Lewandowskim i Szczęsnym.