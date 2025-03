Poruszenie wokół Ter Stegena i Szczęsnego. Klamka zapadła. "Nie jest potrzebny"

Im bliżej jest do powrotu do pełni zdrowia Marca-Andre ter Stegena, tym bardziej nasila się debata dotycząca obsady bramki Barcelony. Niemiec liczy, że zdąży na ostatnie spotkania sezonu, jednak aby mógł w nich wystąpić, klub musiałby wyrejestrować Wojciecha Szczęsnego. A ten cieszy się zaufaniem sztabu szkoleniowego na czele z Hansim Flickiem. Po meczu z Atletico Madryt głośno o przyszłości obu bramkarzy zrobiło się we Włoszech.