Robert Lewandowski pominięty przez kolegów. Będzie trudno o zwrot akcji

Zapewne wielu polskim kibicom marzy się, by Robert Lewandowski sięgnął jeszcze w karierze po Złotą Piłkę. W tym sezonie może być z tym problem. Nie chodzi o żadne problemy Barcelony, bo jest ona w grze o trzy najważniejsze trofea, lecz fakt, że indywidualną "śmietankę" spija Raphinha. W tej chwili to Brazylijczyk jest faworytem do tej prestiżowej nagrody. W tej sprawie wypowiedział się Pau Cubarsi.