Obrońca zapewnił dziennikarzy, że on i jego koledzy są dobrze przygotowani do piątkowej konfrontacji z Litwinami.

- Wszyscy dobrze przygotowywaliśmy się do meczu. Wiemy, co mamy robić na boisku i chcemy to pokazać w piątek. To jest mecz jak każdy inny. Nie lubię podchodzić do takich spotkań na takiej zasadzie, że rywal jest mniej wymagający. Trzeba zagrać na 120%, dać z siebie wszystko - stwierdził Piątkowski.