List otwarty do prezydenta Andrzeja Dudy. Zaskakująca interwencja ws. wniosku do Trybunału Konstytucyjnego

Prezydentowi nie spodobał się zapis o obligatoryjnym powiększeniu składu zarządów polskich związków sportowych o przedstawiciela lub przedstawicieli członków kadry narodowej . Ich wyboru mieliby dokonywać sami zawodnicy, z pominięciem Walnego Zgromadzenia Delegatów związków. Przy czym na każdych siedmiu członków zarządu polskiego związku sportowego miałby przypadać co najmniej jeden przedstawiciel sportowców.

"Środowisko zwraca się do Pana Prezydenta, aby wycofał wniosek do Trybunały Konstytucyjnego"

Nowelizację ustawy o sporcie przyjął Sejm 21 listopada. Za głosowało 247 posłów, przeciw było 22, a wstrzymało się 178. Jej najważniejsze zmiany to m.in. parytet, zgodnie z którym w zarządach polskich związków sportowych co najmniej 30 procent ma stanowić reprezentacja każdej z płci, a także wsparcie dla zawodniczek w ciąży i po porodzie.

W poniedziałek (24 marca) z inicjatywy Komisji Zawodniczej PKOl i Rady Fair Play PKOl ich przewodniczące - Agnieszka Kobus-Zawojska i Hanna Wawrowska - złożyły w Pałacu Prezydenckim dwa niezależne listy do Andrzeja Dudy z prośbą, by podpisał nowelizację ustawy o sporcie, którą w grudniu skierował do Trybunału Konstytucyjnego.