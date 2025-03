Mistrzostwa Polski na Wawelu. Anonim wskazuje na problemy, polski związek odpowiada

"Przygotowania do zorganizowania Indywidualnych Mistrzostw Polski na Zamku Królewskim w Krakowie idą pełną parą. (...) Zawodnicy w czasie rund będą mogli obserwować dziedziniec historycznego zamku, a gdzieś przy okazji obejrzeć legendarny szczerbiec, czy namioty, Kary Mustafy zdobyte przez Jana Sobieskiego pod Wiedniem. (...) Z mojej strony przyznam, że przeprowadzenie turnieju w największym i najważniejszym z polskich zabytków to wyzwanie, z jakim jeszcze nie mieliśmy do czynienia. Ilość rozmaitych szczegółów i technicznych komplikacji jest nieporównywalna z innymi lokalizacjami" - napisał kilka dni temu Radosław Jedynak, prezes Polskiego Związku Szachowego, na Facebooku. Reklama

Bez dwóch zdań, lokalizacja godna królewskiej gry, co z pewnością nada odpowiednią rangę mistrzostwom Polski w szachach.

PZSzach nigdy nie zapłacił tak wiele za organizację mistrzostw Polski. Gra na Wawelu kosztuje

- To najpiękniejsze możliwe miejsce do rozgrywania mistrzostw Polski w szachach. Najlepsze ze wszystkich. Szachy to jest królewska gra, więc gdzie miałyby się odbywać, jak nie na zamku królów. Zanosi się także na to, że rozpoczęcie turnieju będzie miało miejsce w iście królewskiej sali, gdzie odbywały się największe wydarzenia historyczne przed 500 laty - powiedział Jedynak w rozmowie z Interia Sport.

Szef PZSzach nie zdradził kwoty, jaką związek zapłacił za wynajęcie pomieszczeń na Wawelu, ale przyznał:

To najwyższa cena, jaką kiedykolwiek zapłaciliśmy za wynajęcie takiego miejsca na lokalizację mistrzostw Polski. Nie byłoby tego jednak bez naszych sponsorów. Bez nich, a zwłaszcza sponsora tytularnego, nie byłoby to możliwe.

Anonim wpłynął do redakcji. Uczestnik mistrzostw Polski wskazuje na problemy

Zanim Jedynak zaczął oficjalnie chwalić się przygotowywaniem MP na Wawelu, do redakcji Interia Sport wpłynął anonim od jednego z uczestników turnieju, jaki w maju zostanie rozegrany nad Wisłą w Krakowie.

"Przejdę od razu do rzeczy. Mistrzostwa Polski na Wawelu i... na tym kończą się plusy turnieju. Indywidualne Mistrzostwa Polski w szachach klasycznych odbędą się 5-15 maja 2025 r. w Zamku Królewskim na Wawelu w Krakowie. W turnieju kobiet oraz mężczyzn weźmie udział po dziesięciu najlepszych zawodników z kraju. Pula nagród jest ponad dwukrotnie niższa niż 4 lata temu. Organizator nie zapewnia żadnych noclegów ani nawet nie przedstawił oferty noclegowej, co było normą w poprzednich latach, zatem zawodnicy są zmuszeni szukać noclegu oraz wyżywienia, na własną rękę. Niestety, w tym najbardziej prestiżowym turnieju sponsorowanym przez PGE, decydującym kto pojedzie reprezentować kraj na Drużynowych Mistrzostwach Europy w październiku w Batumi, połowa zawodników nie wyjdzie nawet

na zero - miejsca 6-10 otrzymują nagrodę 1500 zł. Organizator dopiero kilka dni temu opublikował komunikat turnieju, zatem znalezienie noclegu w terminie majówkowym, w przystępnej cenie, obecnie graniczy z cudem, a zawodnicy nie otrzymują żadnej pomocy" - czytamy. Reklama

"Szachy, w porównaniu do innych sportów, nie są tak popularne, co za tym idzie, trudno jest pozyskiwać fundusze na udział w turniejach. Zazwyczaj trzeba dopłacać z własnej kieszeni, aby móc wziąć udział w zawodach. Pomijam już wysokość puli nagród, ale znalezienie noclegu, który jest w miarę niedaleko sali gry, żeby się nie stresować dotarciem bez spóźnienia na partię, w tym terminie i rozsądnej cenie, jest praktycznie niemożliwe" - pisze dalej uczestnik MP.

Prezes PZSzach tłumaczy się z decyzji

Poprosiliśmy zatem prezesa PZSzach, by odniósł się do sytuacji.

- Podjęliśmy decyzję o tym, by nie rezerwować graczom żadnych noclegów. To jest na tyle duże miasto z bardzo rozwiniętą siecią hoteli i apartamentów, że nie powinno być z tym problemu. Gdybyśmy mieli oferować tego typu rzeczy... Nie widzę powodu. Od lat pojawia się pytanie, czy robić turniej szachowy poza wielkimi miastami, czy robić je jednak w centrach takich miejscowości. Zdecydowanie jestem za tym drugim wariantem - powiedział Jedynak.

- PZSzach oferuje zawodnikom wiele tego typu rzeczy, jak noclegi. To jest zagwarantowane w umowie rocznej z reprezentantami Polski. Oni mogą sobie jeździć po turniejach, które są wskazane. Mistrzostwa Polski są jedyną imprezą dla kadrowiczów, która nie jest objęta umową z kadrowiczami. Nie trzeba jednak mieszkać w hotelach, bo są też liczne apartamenty w Krakowie. I są one w normalnych cenach. Wiem, bo mam do zakwaterowania obsługę techniczną i sędziów - dodał. Reklama

Pula nagród w tegorocznych mistrzostwach Polski wyniesie 157 tysięcy złotych. Za pierwsze miejsce przewidziano 30 tysięcy złotych, za drugie - 20 tysięcy złotych, za trzecie - 10 tysięcy złotych, za czwarte - siedem tysięcy złotych, za piąte - cztery tysięcy złotych, a za miejsca 6-10 - po 1500 zł.

Pula nagród w porównaniu do MP z 2022 roku zmniejszyła się wyraźnie. Wtedy było w niej aż 350 tysięcy złotych.

- Rok temu pula nagród wynosiła 137 tysięcy złotych. W tym roku PZSzach zwiększył ją o 20 tysięcy złotych. Zdarzało się rzeczywiście, że w poprzednich latach pula nagród była zdecydowanie wyższa, ale to wynikało z tego, że nagrody na dofinansowanie tego turnieju przekazywał też Premier RP. Nie każdego roku były tak wysokie nagrody. Te, które są obecnie, uważam za bardzo dobre - tłumaczył Jedynak.

