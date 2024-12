MKOl pisze do ministra sportu. Są powody do niepokoju. Co z igrzyskami w Polsce?

"Jeżeli chodzi o równość płci, jest ona jednym z głównych priorytetów Ruchu Olimpijskiego. Celem jest ułatwienie zawodniczkom dostępu do sportu jako takiego oraz do igrzysk olimpijskich, a także zwiększenie liczby kobiet na stanowiskach administracyjnych i zarządzających w sporcie. Bardzo obiecująco brzmią informacje o ogromnych postępach, jakie zachodzą w tej dziedzinie w pańskim kraju" - to fragment oficjalnej korespondencji adresowanej do szefa resortu sportu, Sławomira Nitrasa. Reklama

Autorką listu jest Jacqueline Barrett, dyrektorka Zespołu ds. Przyszłych Gospodarzy Igrzysk Olimpijskich. Przez najbliższe lata będzie postacią absolutnie kluczową w perspektywie batalii o organizację letnich IO 2040 w Polsce. Gospodarzem imprezy czterolecia ma być Warszawa, choć rywalizacja toczyłaby się również w innych rejonach kraju.

Co dalej z nowelizacją ustawy o sporcie? MKOl czeka. Prezydent skierował projekt do TK

List, którego pełną treść publikuje Onet, nadany został w Lozannie 19 grudnia. Pisząc do ministra Nitrasa, Barrett jeszcze nie wiedziała, że cztery dni później projekt nowelizacji ustawy o sporcie trafi do Trybunału Konstytucyjnego. Dzień przed wigilią skierował go tam prezydent Andrzej Duda, co spotkało się z dezaprobatą środowiska sportowego - głównie żeńskiej jego reprezentacji.

Nowela zakłada m.in. obowiązek zapewnienia paniom minimum 30 procent miejsc w zarządach większych związków sportowych. W zarządach mniejszych federacji (2-5 osób) znaleźć musi się przynajmniej jedna kobieta. Niespełnienie tego wymogu ma być karane ograniczeniem lub pozbawieniem finansowania z budżetu państwa.

W świetle korespondencji nadesłanej ze Szwajcarii widać wyraźnie, że werdykt trybunału może mieć istotny wpływ na finał naszych starań o prawo organizacji igrzysk olimpijskich. Kluczowa decyzja TK nie zapadnie zapewne z marszu. Procedowanie na tym gruncie może potrwać kilka miesięcy.

Pełna treść listu nadanego przez MKOl do ministra Sławomira Nitrasa:

"Dziękuję za pański list z dnia 28 listopada 2024 r. Korzystając z okazji, pragnę podziękować w imieniu Przewodniczącego za miłe słowa dotyczące Igrzysk XXXIII Olimpiady Paryż 2024. To wspaniałe święto sportu i człowieczeństwa, które odbyło się latem tego roku, było prawdziwie inspirujące i pozostawi trwałą spuściznę wykraczającą poza obszar sportu.

Jeżeli chodzi o równość płci, jest ona jednym z głównych priorytetów Ruchu Olimpijskiego. Celem jest ułatwienie zawodniczkom dostępu do sportu jako takiego oraz do igrzysk olimpijskich, a także zwiększenie liczby kobiet na stanowiskach administracyjnych i zarządzających w sporcie. Bardzo obiecująco brzmią informacje o ogromnych postępach, jakie zachodzą w tej dziedzinie w pańskim kraju.

Dziękujemy również za przekazane nam informacje na temat intensywnych prac, które prowadzi Ministerstwo Sportu i Turystyki nad "Strategią Rozwoju Sportu - Igrzyska Olimpijskie Warszawa 2040". Odnotowaliśmy, że celem jest formalne przyjęcie tej strategii przez rząd w 2026 r.

Ze strony MKOl podejściem do wyboru przyszłych gospodarzy zarządza Zespół do spraw Przyszłych Gospodarzy Igrzysk Olimpijskich. W ramach nowego podejścia do wyboru przyszłych gospodarzy pragniemy zaprosić państwa do podjęcia dialogu z nami, abyśmy mogli państwu pomóc w opracowaniu przyszłego projektu.

W razie potrzeby uzyskania jakichkolwiek informacji prosimy kontaktować się z nami w dowolnym momencie. Korzystając z okazji, chciałabym udostępnić link do strony internetowej MKOl, która zawiera kompleksowe informacje oraz różne dokumenty dotyczące wyboru przyszłych gospodarzy.

Oczekujemy na dalsze informacje dotyczące rozwoju sytuacji oraz na współpracę z panem".

Jacqueline Barrett

