Mister Supranational 2024 na torze Ninja vs Ninja. Emocje sięgną zenitu

Już we wtorek 25 marca o godzinie 20.10 w Polsacie wyemitowany zostanie kolejny odcinek programu Ninja vs Ninja. Za nami wiele emocjonujących pojedynków i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Na brak emocji widzowie nie będą mogli narzekać również i tym razem. Na torze swoje umiejętności zaprezentuje bowiem Patryk Karbowski - pracownik branży informatycznej, model oraz... Mister Supranational 2024 . Przed 27-latkiem z Białegostoku nie lada wyzwanie. W poprzednich edycjach Ninja Warrior Polska zawodnicy ścigali się tylko i wyłącznie ze sobą. Tym razem jednak już na samym starcie rywalizować będą w parach.

Takich emocji w Ninja Warrior Polska jeszcze nie było. Nowy sezon, nowe zasady

Najnowsza edycja programu Ninja Warrior Polska mocno różni się od poprzednich. W każdym odcinku wystartuje bowiem dwudziestu ośmiu zawodników, połączonych w 14 par. W pierwszym etapie rywalizacji pary dobierane będą w kolejności alfabetycznej. Czterech zawodników z najlepszym czasem, awansuje bezpośrednio do półfinału. Pozostali po raz kolejny rywalizować będą w parach. Tym razem na podstawie wyników. Zawodnicy ponownie pokonywać będą ten sam tor, a do trzeciego etapu przejdą jedynie zwycięzcy z każdej pary.

Następnie uczestnicy przejdą na nowy tor. Wówczas sześciu zawodników awansuje do półfinału. Na tym etapie rywalizacji najlepsi zawodnicy z trzeciego etapu i czterech zawodników z najlepszym czasem z pierwszego etapu staną do walki o awans do finału. Każdy odcinek kończy się wyłonieniem pięciu zwycięzców, którzy następnie wezmą udział w odcinkach finałowych.