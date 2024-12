Problemy u Igi Świątek. Trener przerwał milczenie. Konieczne były zmiany

Iga Świątek po kilku tygodniach przerwy wróciła na kort i wzięła udział w pokazowym turnieju World Tennis League . Miała tam okazję zagrać z czołówką światowego tenisa i była to dobra okazja na "przetarcie się" przed kolejnymi miesiącami. W tych nie zabraknie wielu wyzwań, jakie staną przed drugą rakietą świata. Świątek na pewno musi się przygotować na kontynuację tematu związanego z wykryciem w jej organizmie niedozwolonej substancji.

Pod koniec listopada światło dzienne ujrzały informacje o problemach reprezentantki Polski. Badania wykazały obecność trimetazydyny w jej organizmie . Została przez to zawieszona na miesiąc, ale po udowodnieniu niewinności tenisowe władze nie zadecydowały o przedłużeniu sankcji wobec Świątek . Dzięki temu raszynianka może brać udział w kolejnych turniejach. Jasnym jest jednak, że miało to spory wpływ na postawę tenisistki.

Trener Świątek o przygotowaniach tenisistki. Konieczne były zmiany

Każdy plan treningowy, zwłaszcza u takich zawodniczek, jak Świątek, jest szykowany z uwzględnieniem najmniejszych szczegółów. A nagła przerwa w występach i brak udziału w kilku turniejach sprawia, że plan musi się mocno zmienić. Nie inaczej było u reprezentantki Polski, co w rozmowie z portalem WP SportoweFakty powiedział trener przygotowani motorycznego tenisistki, Maciej Ryszczuk. "To, co się wydarzyło, zaburzyło nieco przygotowania sportowe. Wyobrażałem sobie, że będziemy mogli nadal ćwiczyć tak samo intensywnie, ale musieliśmy na chwilę zmienić podejście" - powiedział Ryszczyuk.