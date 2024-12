Iga Świątek w Abu Zabi, w tle hit Maryli Rodowicz. Rozbrajająca reakcja Polki

Iga Świątek i jej Team Eagles zakończył swoje zmagania w World League Tennis w sobotę. Chociaż raszynianka zaprezentowała się ze świetnej strony i wygrała oba swoje mecze tego dnia, to okazało się niewystarczające, by zapewnić sobie awans do finału turnieju pokazowego w Abu Zabi. Co ciekawe, DJ-em podczas imprezy był Polak, o którym w weekend zrobiło się głośno. Wszystko za sprawą komentarzy Świątek i jej klubowej koleżanki, Pauli Badosy. Obserwatorom drugiej rakiety świata spodobał się też jej post, który opublikowała tuż po zakończeniu rywalizacji.