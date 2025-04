Małgorzata Tomaszewska w najnowszym wywiadzie znów zaskoczyła szczerym wyznaniem. Córka słynnego piłkarza Jana Tomaszewskiego konsekwentnie nie ujawnia, kim naprawdę jest ojciec jej drugiego dziecka. Tata małej Laury w zeszłym roku oświadczył się prezenterce, ale do dziś nic nie słychać na temat ślubu. Teraz kobieta postanowiła rozwiać wszelkie domysły i wątpliwości. Fani gwiazdy nie mają co liczyć na to, że zobaczą swoją ulubienicę w białej sukni. Oto co właśnie otwarcie wyznała.