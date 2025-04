Derbowe emocje w Lubinie! Czy KPR Gminy Kobierzyce pozostanie w grze o złoto?

Historia bezpośrednich spotkań pomiędzy KGHM MKS Zagłębiem Lubin i KPR-em Gminy Kobierzyce liczy zaledwie kilka lat, jednak spotkania niejednokrotnie dostarczały kibicom niemałych emocji. Bardzo często miały one wpływ na ostateczne rozstrzygnięcia w ORLEN Superlidze Kobiet. Wiele wskazuje na to, że ewentualna porażka aktualnych wicemistrzyń Polski przekreśli ich szansę na wywalczenie złotych medali w ORLEN Superlidze Kobiet, a także zmniejszy szansę na powtórzenie sukcesu sprzed roku. Przed startem 22. serii tych rozgrywek strata zespołu prowadzonego przez Marcina Palicę do KGHM MKS Zagłębia Lubin wynosi 12 punktów, a do aktualnego wicelidera tabeli - PGE MKS-u FunFloor Lublin już 6 oczek. Z całą pewnością wpływ na to miała strata punktów w ostatnim meczu rundy zasadniczej z Piotrcovią Piotrków Trybunalski oraz ostatnia porażka z MKS-em URBIS Gniezno. Reklama

- Zawsze gramy do samego końca - niezależnie czy jest to w meczu z KGHM MKS Zagłębiem Lubin czy inna drużyna. W pierwszej szóstce nie ma łatwych spotkań. Do końca zostało nam jeszcze kilka spotkań, więc wszystko jest jeszcze możliwe jeśli chodzi o kolory medali w ORLEN Superlidze Kobiet - powiedział Marcin Palica, trener KPR-u Gminy Kobierzyce.

Zdecydowanie lepszą dyspozycję prezentują zawodniczki KGHM MKS Zagłębia Lubin, które, w przeciwieństwie do swoich najgroźniejszych rywalek, pewnie wygrywają kolejne mecze. Przekonały się o tym zespoły z Gniezna, Piotrkowa Trybunalskiego i Elbląga. Teraz przed drużyną prowadzoną przez Bożenę Karkut dwa spotkania, które mogą znacząco przybliżyć ją do kolejnego tytułu mistrzyń Polski. Co więcej, w ostatnich dniach klub ogłosił kolejne wzmocnienie przed sezonem 2025/2026 ORLEN Superligi Kobiet - do zespołu dołączy Alicia Fernández Fraga, rozgrywająca Rapidu Bukareszt.

Start bliżej celu?

Przed szansą na sprawienie kolejnej niespodzianki staną zawodniczki MKS-u URBIS Gniezno, które zmierzą się z PGE MKS-em FunFloor Lublin. Kibice z Wielkopolski z pewnością pamiętają ostatnie starcie tych drużyn, w którym po szalonej końcówce lepsze o jedno trafienie okazały się podopieczne Pawła Tetelewskiego. W poprzedniej kolejce ORLEN Superligi Kobiet PGE MKS FunFloor Lublin pokonał Piotrcovię Piotrków Trybunalski, choć po trzydziestu minutach gry przegrywał różnicą aż dziewięciu bramek. Reklama

Emocji nie powinno zabraknąć również w starciu Energa Startu Elbląg z Piotrcovią Piotrków Trybunalski. Podopieczne Magdaleny Stanulewicz mogą wykonać kolejny krok w walce o czwarte miejsce w tabeli ORLEN Superligi Kobiet. W poprzednim tygodniu dwukrotnie rywalizowały z KGHM MKS Zagłębiem Lubin, a szczególnie dobre w ich wykonaniu było spotkanie w ramach ORLEN Pucharu Polski Kobiet. Przez niemal trzy kwadranse prowadziły z aktualnymi mistrzyniami Polski, jednak w końcówce rywalki zdołały wypracować kilkubramkową przewagę.

- Może nie udało nam się wygrać meczu, ale zdobyłyśmy coś znacznie cenniejszego - pewność siebie, wiarę we własne umiejętności i świadomość, że stać nas na walkę na najwyższym poziomie. To spotkanie to kolejny krok w naszym rozwoju i motywacja do dalszej pracy - powiedziała oceniła Magdalena Stanulewicz, trenerka Energa Startu Elbląg.

Korespondencyjna rywalizacja

Bardzo ciekawie zapowiada się także rywalizacja w grupie spadkowej ORLEN Superligi Kobiet. Przed startem 22. serii rozgrywek przewaga Młynów Stoisław Koszalin nad Energą Szczypiorno Kalisz wynosi zaledwie jeden punkt. W poprzednim tygodniu oba zespoły odniosły zwycięstwa, a tym razem drużyna prowadzona przez Dmytro Hrebeniuka zmierzy się z Sośnicą Gliwice, natomiast kaliszanki czeka starcie z KPR-em Ruch Chorzów. Reklama

- Nie odpuścimy w żadnym meczu i mam nadzieję, że każdy, do końca sezonu, będzie wyglądał tak, jak ten dzisiejszy - zapowiedziała Hanna Rycharska, obrotowa Młynów Stoisław Koszalin.

TERMINARZ 22. SERII ORLEN SUPERLIGI KOBIET

GRUPA MISTRZOWSKA

KGHM MKS Zagłębie Lubin - KPR Gminy Kobierzyce (czwartek 3 kwietnia, godz. 20:30)

MKS URBIS Gniezno - PGE MKS FunFloor Lublin (piątek 4 kwietnia, godz. 20)

Energa Start Elbląg - Piotrcovia Piotrków Trybunalski (sobota 5 kwietnia, godz. 18)

GRUPA SPADKOWA