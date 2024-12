Nowe wieści ws. kary Świątek. POLADA informuje o nagłej zmianie. 12 dni dłużej

Katarzyna Kopeć-Ziemczyk z Polskiej Agencji Antydopingowej poinformowała o nagłej zmianie, do jakiej doszło w sprawie Igi Świątek i jej pozytywnego testu dopingowego. Pierwotnie POLADA na odwołanie się od decyzji ITIA ws. kary dla tenisistki miała czas do 19 grudnia, ale ze względu na decyzję o zawnioskowaniu do ITIA o pełne akta sprawy zawodniczki termin ten został wydłużony. Oto szczegóły.