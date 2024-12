Jest reakcja Świątek na ogłoszenie WTA ws. meczu z Sabalenką. Wymowny komentarz Polki

Iga Świątek w czwartkowe popołudnie wróciła na kort i zaprezentowała się w dwóch spotkaniach na pokazowych zawodach World Tennis League. To preludium do tego, co na Polkę czeka w najbliższych miesiącach, kiedy to ponownie zacznie się walka w światowym tourze. Ale koniec roku to również czas podsumowań. WTA przypomniało o jednym z meczów Świątek z Sabalenką, co spotkało się z reakcją reprezentantki Polski.