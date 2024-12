Agnieszka Radwańska przerwała milczenie. Przykra prawda o Świątek wyszła na jaw

Iga Świątek na dobrą sprawę już na starcie kariery osiągnęła sukcesy, o jakich marzyła Agnieszka Radwańska. "Isia" nigdy nie została liderką rankingu WTA. Nigdy nie sięgnęła także po triumf w wielkoszlemowym turnieju, podczas gdy Świątek ma na koncie już pięć takich tytułów. Z tego względu Radwańska do pewnego czasu była dość oszczędna w słowach na temat młodszej koleżanki "po fachu".

Agnieszka Radwańska dumna z sukcesów Igi Świątek. "Przebiła wszystko"

Henryk Sawka: Iga to jest nasze dobro narodowe!

Henryk Sawka: Iga to jest nasze dobro narodowe! / Alicja Resich / INTERIA.PL

Radwańska wyjawiła bolesną prawdę o Świątek. Wcześniej o tym nie mówiła

Świątek i jej problemy były także jednym z tematów poruszonych w rozmowie Marka Furjana z Agnieszką Radwańską. Czterokrotna mistrzyni Roland Garros musiała odbyć zawieszenie w związku z wykryciem w jej organizmie niedozwolonej substancji . Kosztowało ją to utratę pozycji liderki rankingu WTA na rzecz Aryny Sabalenki.

23-latka wprost przyznała, że była to dla niej niezwykle stresująca i trudna sytuacja. Zdaniem Radwańskiej, raszynianka mierzy się na co dzień z gigantyczną presją.

Iga Świątek ma dwa razy większą presję, bo jest na szczycie od blisko trzech lat. Mieliśmy też liderki, które zmieniały się co chwilę, więc presja na nie była mniejsza. Iga jest na innym poziomie, broni pozycji od długiego czasu. Przypomina mi się Serena Williams, która nie grała już o kolejny tytuł wielkoszlemowy, tylko o rekord w liczbie zdobytych tytułów. Mówimy o innej poziomie presji

"Isia" odniosła się również do mocno polaryzującej w ostatnim czasie kwestii zbyt obciążającego tenisistki terminarza WTA. Wiele na ten temat mówiła nie tylko Świątek, lecz również Jelena Rybakina, a w ostatnim czasie do "protestu" dołączyła też Emma Raducanu .

- Iga ma prawo być zmęczona i potrzebować trochę czasu dla siebie. Uważam, że prawie każdy tenisista z czołówki znajdzie się w tej sytuacji prędzej czy później. Pytanie, kiedy do tego dojdzie i jak sobie z tym poradzi. Niemożliwe jest, aby ktoś grał przez lata i był cały czas świeży, chętny, głodny gry i nie mógł się doczekać kolejnego treningu. Tak nie jest, to byłoby nieludzkie. Nie jesteśmy robotami - dodała Radwańska w wywiadzie dla "Magazynu Zero".