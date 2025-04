Trener Jagiellonii odniósł się do zamieszania z kibicami. Krótko i konkretnie

Po dziewięciu miesiącach udało się doprowadzić do organizacji meczu. Przeniesiono go Białegostoku do Warszawy, na PGE Narodowy. Fani Wisły przyjechali do stolicy, ale sympatycy Jagiellonii postanowili zbojkotować spotkanie. Uznali bowiem, że zgodnie ze zwyczajem powinno odbyć się ono w Białymstoku. Skoro natomiast stało się inaczej, nie zamierzali oni brać udziału w widowisku.

