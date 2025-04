Małysz otwarcie o małżeństwie z Izą: Talerze poleciały

"My jesteśmy bardzo normalną rodziną, czyli i się pokłócimy, (...), ale i talerze gdzieś tam poleciały, ale jakby zawsze wychodziliśmy z takiego założenia, że nie sztuką się jest pokłócić, sztuką jest się pogodzić i to jest chyba najważniejsze. Oczywiście zawsze są jakieś nieporozumienia, ja też się zawsze śmiałem, że może i dlatego jesteśmy tak długo, że nas w zasadzie jest bardzo mało. Ja cały czas byłem w rozjazdach i my cały czas, jakby mimo wszystko się dalej siebie uczymy" - opowiedział w szczerym wywiadzie w programie TVP Sport "To zależy".