Do dnia 28 listopada 2024 roku pewnie niewielki promil polskiej ludności wiedział, czym jest i czym się zajmuje Międzynarodowa Agencja ds. Integralności Tenisa, która szerzej znana jest jako ITIA. Od tego dnia jednak wszystko się zmieniło za sprawą Igi Świątek, która w naszym kraju traktowana jest jak dobro narodowe, co dziwić nie może. Polka ogłosiła w swoich mediach społecznościowych, że w jej organizmie we wrześniu wykryto śladowe ilości jednej z niedozwolonych substancji.

Reklama