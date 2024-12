Mistrzyni olimpijska rezygnuje tuż przed Australian Open. Zaskoczyła wpisem

Mistrzyni olimpijska z Paryża wycofała się ze zmagań w Perth (tam mieli rywalizować Chińczycy) na tydzień przed startem imprezy. A z uwagi na fakt, że nie zgłosiła się w drugim tygodniu do WTA 500 w Adelajdzie, startem w Australian Open rozpocznie sezon. Przystąpi do niego z marszu, tak jak Iga Świątek do ostatniej edycji Wimbledonu.

Pięć zawodniczek z TOP 10 listy WTA w United Cup, tak było po zgłoszeniach. Zostały cztery

Tenisowy sezon zacznie się już w przyszłym tygodniu: na pierwszy ogień u pań pójdą turnieje w Brisbane (WTA 500), Auckland (WTA 250) oraz w Sydney i Perth (United Cup, zawody mieszane o randze WTA 500). Z czołowej dziesiątki rankingu wolne zrobiła sobie tylko Barbora Krejcikova , która leczy jeszcze kontuzję pleców. Czeszka nie zgłosiła się też do zmagań w drugim tygodniu w Adelajdzie, do Australian Open ma więc podejść z marszu.

Tę jesień piąta zawodniczka rankingu WTA miała jednak bardzo pracowitą, walczyła z Emmą Navarro o ostatnie miejsce w finale sezonu w Rijadzie. I dopięła swego, na co wpływ miała znakomita forma: półfinał w Pekinie, finał w Wuhanie, triumf w Tokio. A w Rijadzie też dotarła do finału, przegrała go z Coco Gauff. 22-latka i tak może mówić o sezonie życia, ale po jego zakończeniu - niewiele odpoczywała. Poświęciła się za to wielu kampaniom marketingowym, co teraz zbiera swój plon.