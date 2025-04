Wojciech Szczęsny wywalczył sobie miejsce między słupkami bramki FC Barcelona i nie zawodzi, a "Duma Katalonii" z nim w składzie nie przegrała jeszcze meczu. Tak było też w środowy wieczór, kiedy to podopieczni Hansiego Flicka pokonali Atletico Madryt i zameldowali się w finale Pucharu Króla. Po tym spotkaniu polski bramkarz przed kamerą TVP Sport skomentował powrót Marca-Andre ter Stegena do treningów. Szczęsny nie ma złudzeń - może dojść do sytuacji, że szkoleniowiec odsunie go od składu i da w nim miejsce Niemcowi.