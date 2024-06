Iga Świątek: Nie mogę wyjść na kort i pomyśleć, że już wygrałam mecz w szatni

- Myślę, że żaden mecz, niezależnie od tego, co się w nim wydarzyło, nie jest w stanie zbudować czegokolwiek na kolejne spotkania . Po prostu wychodzi się na kort z kolejną osobą, chyba że dziewczyny jakoś inaczej to traktują. Super, że mecz z Naomi był tak widowiskowy i super, że wyszłam z takiego wyniku, bo byłam w ogromnych tarapatach , ale równie dobrze można to zinterpretować dwojako. Nie powiedziałabym, że on dał mi to, iż teraz jestem lepiej skoncentrowana czy gram lepiej - zaczęła obrończyni tytułu.

- Poradziłam sobie w trudnym momencie i to jedyne, co mogę z tego wyciągnąć, ale wciąż jak wychodzę na kolejny mecz, to koncentruję się na tym, jak zagrać z najbliższą przeciwniczką i to jest zupełnie normalna historia. A jeśli chodzi o to, jak one podchodzą do tego, na to już totalnie nie mam wpływu. Ja robię swoją robotę. Nie mogę wyjść na kort i pomyśleć, że już wygrałam go w szatni, bo wtedy byłabym niegotowa. To trzeba ich zapytać, jak one do tego podchodzą - odpowiedziała obszernie pierwsza tenisowa rakieta świata.