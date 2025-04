Polka obroniła meczbola i wyeliminowała medalistkę igrzysk. Zagra w ćwierćfinale WTA

Katarzyna Kawa rozegrała trzy mecze na drodze do drugiej rundy WTA 250 w Bogocie. A to dlatego, że nasza reprezentantka musiała przedzierać się przez eliminacje. Paradoks polega na tym, że to właśnie w głównej drabince kolumbijskich zmagań rozegrała zdecydowanie najłatwiejsze jak dotąd spotkanie. W pierwszej rundzie docelowych rozgrywek trafiła na grającą z dziką kartą tenisistkę gospodarzy - Valentinę Mediorreal Arias. 32-latka nie dała żadnych szans młodej zawodniczce i wygrała 6:1, 6:1 w zaledwie 64 minuty. Reklama

Już dzisiaj Polka rywalizowała o ćwierćfinał singlowego turnieju. Jej rywalką okazała się Laura Pigossi. Tak się składa, że w ostatnim czasie obie miały szansę bardzo dobrze się zapoznać. Środowa rywalizacja była ich czwartą bezpośrednią batalią na przestrzeni 11 miesięcy. Zaczęło się od wygranej Brazylijki podczas Roland Garros, a później przyszły dwa zwycięstwa Katarzyny. Ostatnie kilka dni temu, podczas imprezy WTA 125 w Cancun. Wówczas Kawa dokonała spektakularnego powrotu ze stanu 4:6, 1:4 i pokonała brązową medalistkę igrzysk olimpijskich z Tokio w grze podwójnej 4:6, 7:5, 6:1.

Czwarte bezpośrednie starcie Kawy z Pigossi. Tym razem stawką ćwierćfinał WTA 250 w Bogocie

Początek batalii o ćwierćfinał zupełnie nie układał się po myśli Polki. Mimo prowadzenia 40-15 przy swoim podaniu, już na "dzień dobry" straciła własne podanie. Później miała 30-0 przy serwisie Brazylijki, ale od tego momentu przegrała w sumie... dziewięć akcji z rzędu. Po czterech rozdaniach zrobiło się już 4:0 dla Pigossi. Dopiero wówczas Kawa zdołała zgarnąć premierowe "oczko" na swoje konto, ale na więcej w pierwszej odsłonie przeciwniczka już nie pozwoliła. Ostatecznie partia zakończyła się wynikiem 6:1 na korzyść Laury, która w siódmym gemie wywalczyła jeszcze jedno przełamanie, znów bez straty punktu. Reklama

Na początku drugiej odsłony nastąpił zwrot akcji. Katarzyna wróciła ze stanu 0-40 przy serwisie rywalki i zdobyła breaka. Po chwili straciła przewagę, by potem znów ją odzyskać - tym razem poprzez powrót z wyniku 15-40. W trakcie czwartego rozdania Polka w końcu potwierdziła przewagę przełamania i wyszła na 3:1. Następne minuty przyniosły serię gemów na konto Brazylijki. Po siedmiu rozdaniach to Pigossi znalazła się na prowadzeniu 4:3.

Tym razem o wyniku partii decydowała końcówka. W trakcie dziewiątego gema doszło do emocjonującej rywalizacji na przewagi, ale Kawa nie była w stanie wypracować sobie choćby jednego break pointa. Po chwili nasza tenisistka znalazła się pod presją, gdyż musiała utrzymać swoje podanie, by pozostać w grze o awans do ćwierćfinału WTA 250. Pigossi wywalczyła sobie meczbola, ale ostatecznie Katarzynie udało się wyjść z opresji i wyrównać na 5:5. W trakcie jedenastego gema 32-latka wykorzystała trzeciego break pointa i przy stanie 6:5 serwowała po doprowadzenie do trzeciej odsłony. Reklama

Laura zdołała odrobić stratę i ostatecznie o wszystkim decydował tie-break. W kluczowej rozgrywce Brazylijka prowadziła 3-2, ale potem cztery akcje z rzędu powędrowały na konto Kawy. Laura broniła kolejnych setboli, jednak przy trzeciej szansie Katarzyna wykazała się bardzo dobrym instynktem przy siatce. Polka triumfowała w drugiej partii 7:6(5) i przedłużyła emocje w batalii o ćwierćfinał.

Polka, podbudowana sukcesem w poprzedniej odsłonie pojedynku, zawiązała kapitalną serię na starcie drugiego seta. Najpierw utrzymała swoje podanie, a później wróciła ze stanu 15-40 przy serwisie rywalki i wyszła na prowadzenie 2:0. W następnych minutach udało się podwyższyć przewagę do czterech "oczek". Pigossi zerwała się do walki w piątym gemie. Zaczęła odrabiać straty, zrobiło się już tylko 4:2 dla naszej tenisistki. W trakcie siódmego rozdania doszło do równowagi. W końcówce Kawa przechyliła szalę na swoją korzyść i dorzuciła piątego gema na swoje konto.

Po chwili Laura utrzymała własne podanie i przerzuciła presję zamykania pojedynku na serwis Katarzyny. 32-latka poradziła sobie z tym zadaniem i triumfowała w całym meczu 1:6, 7:6(5), 6:3. To zwycięstwo oznacza, że nasza tenisistka powróci do TOP 200 rankingu. W najnowszym notowaniu wyprzedzi Lindę Klimovicovą i ponownie stanie się piątą rakietą Polski. O półfinał WTA 250 w Bogocie powalczy z rozstawioną z "1" Marie Bouzkovą. Co ciekawe, obie wystąpią wspólnie w turnieju deblowym. Reklama

