Do batalii, której stawką był awans do najlepszej czwórki turnieju , stanęły dwie świetne tenisistki. Z jednej strony Iga Świątek, obrończyni tytułu i już trzykrotna triumfatorka na kortach kompleksu Rolanda Garrosa, a z drugiej Marketa Vondrousova, finalistka ubiegłorocznego Wimbledonu .

Iga Świątek zaczyna mecze przy pustkach. Problem jest złożony

Jednak gdy rozpoczynało się starcie dwóch czołowych tenisistek świata, przecieraliśmy oczy szeroko ze zdziwienia. Szczerze mówiąc gdyby nawet, z jakiegoś powodu, ten pojedynek trafił na trzeci pod względem ważności obiekt, zlokalizowany pośród oranżerii i otoczony szklarniami kort Simonne-Mathieu, wypełniłby się na starcie co najwyżej w połowie. A pojemność tego obiektu, zarazem trzeciego co do wielkości, wynosi 5 tysięcy miejsc siedzących.