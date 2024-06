24-letnia Marketa Vondrousova w ubiegłym roku triumfowała w Wimbledonie, ale przecież potrafi grać także świetnie na mączce, wszak już w 2019 roku doszła na French Open do finału.

Dzisiaj jednak, jakkolwiek brzmi to niegodnie w odniesieniu do tak wyśmienitej zawodniczki, wyglądała w ćwierćfinałowym starciu na tle Igi Świątek jak przypadkowa rywalka naszej dominatorki z Polski.

Marketa Vondrousova o Idze Świątek: Wariujesz z nią w każdej wymianie

- Naprawdę nie wiem, co powiedzieć, ona po prostu czuje się znacznie lepiej niż ktokolwiek inny na glinie, a zwłaszcza tutaj. Tak, to bardzo trudne. Masz wrażenie, że na korcie przeciwko niej nie masz nic do zaoferowania, ona po prostu jest za silna. Nie czułam się, źle, ale ogólnie, w wymianach i akcjach czułam, że jest po prostu lepsza - mówiła z uznaniem czeska gwiazda tenisa po zderzeniu z tenisem na poziomie, jaki zaproponowała nasza gwiazda.