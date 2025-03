Zadziwiający werdykt, żadnych wątpliwości. "Lepsza od Świątek i Sabalenki"

Tomasz Wolfke zachwycony rozwojem Mirry Andriejewej. Porównał ją do Świątek i Sabalenki

- To ogromny talent tenisowy. Bardzo sensownie wsparty motoryką, do tego ostatnio dorosła, poprawiła swoje przygotowanie fizyczne. Jest bardzo mocną kobietą. Serwuje ponad 200 kilometrów na godzinę, a do tego ma urozmaicony tenis, bardziej niż Sabalenka i Świątek. To, co pokazała, jest bardzo ożywcze dla całego tenisa. Im więcej będzie takich tenisistek, tym lepiej - dodał.