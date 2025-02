Ekspertka wydała wyrok na Świątek po Australian Open. To byłoby coś niespotykanego

Iga Świątek szła jak burza, nagle na jej drodze stanęła późniejsza zwyciężczyni

Iga Świątek ma za sobą dobry, choć niespuentowany żadnym trofeum styczeń. Polka rozpoczęła ten miesiąc od zmagań w Pucharze Davisa, gdzie jako liderka kadry poprowadziła ją aż do finału. Tam silniejsi okazali się Amerykanie. Następnie 23-latka przystąpiła do jednego z najważniejszych turniejów w tourze, czyli Australian Open. Tam szło jej znakomicie. Dopiero po raz drugi w swojej karierze awansowała do półfinału, a w dodatku uczyniła to w wielkim stylu, bo po drodze straciła zaledwie 14 gemów. Tam spotkała się jednak z Madison Keys, która po trzysetowej batalii wywalczyła awans, a później ostatecznie sięgnęła po swój pierwszy wielkoszlemowy tytuł.