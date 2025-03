Nieoczekiwane problemy Emmy Navarro. Niespodzianka w Indian Wells

To właśnie dużo starsza z tenisistek przejęła inicjatywę i w czwartym gemie niespodziewanie przełamała Amerykankę, dzięki czemu wyszła na prowadzenie 3:1. Dołożyła do tego swoje podanie i zrobiło się już 4:1, a po Navarro widać było, że nie jest do dla niej komfortowy mecz. 8. rakieta świata dużo rzadziej trafiała z pierwszego serwisu, co stwarzało dla Cirstei świetną okazję do agresywnych returnów. Rumunka triumfowała w pierwszym secie 6:3 i zrobiła wielki krok w kierunku sprawienia sensacji.