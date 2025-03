We wrześniu Wojciech Szczęsny zakończył 33-dniową emeryturę piłkarską, która nastała po rozstaniu z Juventusem. Polak nie zamierzał wracać do futbolu, ale wtedy zadzwoniła Barcelona, zgodził się podpisać umowę do końca sezonu. Wydaje się jednak, że to nie musi być jego "ostatni taniec". W mediach katalońskich już od jakiegoś czasu mówiło się, że niewykluczony jest scenariusz jego pozostania na sezon 2025/26. Tamtejsi żurnaliści podkreślają, że wraz z rodziną zadomowił się w nowym miejscu zamieszkania.

