Świat w zachwycie, po tym co zrobiła Świątek. Znaleziono powód takiego stanu

Eksperci pod wrażeniem wyczynu Igi Świątek. "Warto było czekać tyle czasu"

"Warto było czekać tyle czasu na tak efektowne wejście w turniej Igi Świątek. Caroline Garcia bez żadnych argumentów. Najbardziej jednostronny mecz ze wszystkich, które dotychczas stoczyły. Teraz pora na powtórkę z Dubaju i pojedynek z Dajaną Jastremską" - czytamy we wpisie Szymona Przybysza.

Praca nóg IŚ - lubię to - zatweetował krótko Dawid Celt.

"Caroline Garcia była dziś słabo dysponowana, ale nie zmienia to faktu, że Iga Świątek zagrała bardzo solidnie i pewnym krokiem weszła do trzeciej rundy. Tam kolejny raz w krótkim odstępie czasu zmierzy się z nieprzewidywalną Dajaną Jastremską. Może być ciekawie" - napisał Daniel Topaczewski ze Sportsinwinter.pl.

Znaleźli receptę Świątek na bajgle. To dlatego Polka tak często je "wypieka"

W zagranicznych mediach również możne przeczytać same komplementy na temat występu Igi Świątek. Portal Puntobreak napisał, że "Świątek rozpoczęła grę w Indian Wells 2025 niczym rakieta". Z kolei Tennisuptodate stwierdził, że Polka "wysłała wiadomość brutalnym zwycięstwem nad Garcią". Ale uwagę należy zwrócić przede wszystkim na artykuł dziennika "The Desert Sun", w którym opisano, jak to się dzieje, że Świątek tak często notuje "bajgle".