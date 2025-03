Te słowa brzmią jak wyrok. Nie uratuje ich nawet Zmarzlik

W żużlowym cyklu Grand Prix w sezonie 2025 pojedzie tylko dwójka Polaków. Poza Bartoszem Zmarzlikiem, który jest wielkim faworytem do złota, wystąpi także Dominik Kubera. Jak na nację, która uważana jest za najsilniejszą na świecie, to ta skromna reprezentacja w cyklu nie wygląda najlepiej. Bić o medale mieli się m.in. Maciej Janowski, czy Patryk Dudek, ale aktualnie obaj od dwóch lat znajdują się poza elitą.

Ekspert przestrzega. To może być koniec dominacji Polaków

- Wśród juniorów jest Wiktor Przyjemski, ale co dalej? Pamiętam czasy, kiedy mieliśmy kilkunastu utalentowanych młodzieżowców, z których każdy mógł zrobić dużą karierę. Wiem, że to odległe czasy, ale niegdyś Zenon Plech zdobywał tytuł Indywidualnego Mistrza Polski w wieku 18 lat. Dziś to nie do pomyślenia. Takich zawodników ze świecą szukać. Dziś cieszymy się, że mamy Zmarzlika i słusznie, ale to też zawodnik z 30-stką na karku. Wiecznie jeździć nie będzie - dodaje.