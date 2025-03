Iga Świątek przemówiła po meczu z Caroline Garcią. Nagle padły słowa po polsku

- Na pewno czuję się jak w domu, nie mogłam się doczekać. Myślałam o tym turnieju od początku roku, że po prostu chcę tu być, wrócić i cieszyć się tą atmosferą, a także spokojem poza kortem. Mam nadzieję, że będą korki w drodze do Tennis Garden, bo to oznaczałoby, że będzie dużo kibiców. Nie miałabym nic przeciwko temu, by w takim korku chwilę postać - powiedziała Iga Świątek Andrewowi Krasny'emu w wywiadzie tuż po meczu z Caroline Garcią. Wiceliderka światowego rankingu wygrała 6:2, 6:0 i zameldowała się w trzeciej rundzie Indian Wells. Konfrontacja, na którą trzeba było czekać do nocy, potrwała 61 minut.

