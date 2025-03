Ewa Swoboda na 60 metrów, Konrad Bukowieck i w pchnięciu kulą, Anna Wielgosz w biegu na 800 metrów - to były największe polskie nadzieje medalowe w ostatnim dniu halowych mistrzostw Europy w Apeldoorn. Można też było liczyć na jakiś sukces Pauliny Ligarskiej w pięcioboju czy - przy wolnym biegu - Weroniki Lizakowskiej na 3000 metrów, ale jednak te wcześniejsze nazwiska rokowały najlepiej.

I już eliminacje kulomiotów rozwiały złudzenia, Konrad Bukowiecki skończył je dopiero 10. Odpadł. A po nim do walki o półfinał ruszyły sprinterki: najpierw Aleksandra Piotrowska , później Ewa Swoboda . W Holandii broni srebra wywalczonego dwa lata temu, walczy o swój czwarty medale HME.

Mistrzostwa Europy. Ewa Swoboda w półfinale. Trzeci czas eliminacji

Eliminacje zaczęły się od rewelacyjnego biegu Patrizi van der Weken - zawodniczka z Luksemburga wygrała pierwszą serię w 7.11 s., ale zwalniając na końcu. Potwierdziła, że będzie jedną z kandydatek do medalu.

W drugiej zaś ruszyła pierwsza z Polek. Aleksandra Piotrowska wyrównała swój rekord sezonu, ale jej 7.30 s wystarczyło tylko do szóstej pozycji w drugiej serii. Wygrała jedna z faworytek Mujinga Kambundji (7.19 s), przed 41-letnią Portugalką Lorene Bazolo (7.22 s), która niedawno pobiła rekord swojego kraju. W tym momencie Polka miała czwarty czas wśród zawodniczek poniżej czwartej pozycji, ale było jasne, że do awansu to nie wystarczy.