W walce wieczoru gali Babilon Boxing Show w Żyrardowie zmierzyli się Paweł Stępień (20-1-1, 12 KO) oraz Łukasz Stanioch (9-2-1, 1 KO). Można śmiało rzec, że była to najbardziej wyrównana i emocjonująca walka polsko-polska ostatnich lat. Koniec końców po dziesięciu rundach do głosu doszli sędziowie. Co ciekawe, każdy arbiter punktował pojedynek inaczej.