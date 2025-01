Znana rywalka Igi Świątek się wycofała. Fani jeszcze poczekają na powrót

- Myślę, że krecz na tym turnieju nieunikniony, ale wewnętrzna chęć rywalizacji po prostu chciała walczyć do końca - mówiła w Melbourne. W Abu Dhabi pozostawała na liście rezerwowej, nie dostała miejsca w drabince głównej. Musiałaby liczyć na rezygnację kilku innych zawodniczek lub awansować przez kwalifikacje (warto odnotować, że zaproszenie do eliminacji dostała Emma Raducanu).

Bogata obsada Abu Dhabi Open. A kiedy wróci Osaka?

Co z kolei z Osaką? Czas pokaże. Tour potrzebuje zdrowej czterokrotnej triumfatorki Szlemów (po dwa razy AO i US Open) jak najszybciej. Obecnie jest dopiero 42. w rankingu, ale pozostaje bardzo rozpoznawalną postacią. 9 lutego rusza "tysięcznik" w Dausze, tydzień później w Dubaju. Jeśli nie wróci do gry na Bliskim Wschodzie, to zapewne podczas tzw. Sunshine Double, czy marcowych turniejów w Indian Wells i Miami.