Była 73. minuta, gdy zaczął się koszmar Zielińskiego. Inzaghi przemówił, panika w Mediolanie

Kuriozalny mecz Interu, wielki pech Zielińskiego. Polak kontuzjowany

W 32. minucie przyjezdni objęli prowadzenie, a jeszcze przed przerwą za sprawą gola Balde podwyższyli je na 2:0. Był to prawdziwy wstrząs dla pewnego siebie Interu. Gospodarze odrabianie strat rozpoczęli w doliczonym czasie pierwszej połowy. Trafienie kontaktowe zaliczył Arnautović, ale mimo to Simone Inzaghi z wielkim niepokojem obserwował postawę swoich podopiecznych.

30-latek bez kontaktu z rywalem legł na murawie, a grymas bólu na jego twarzy sugerował, że doszło do problemu mięśniowego. Zieliński nie był w stanie kontynuować gry i zastąpił go Correa. W opuszczeniu murawy pomóc musieli mu lekarze. Wywołało to momentalnie spory niepokój w Mediolanie. Podsyciły go słowa Simone Inzaghiego.