Bolesny moment dla Polski w MŚ. Adam Małysz komentuje

Po medale najczęściej sięgali skoczkowie narciarscy, ale kiedy ci zawodzili, jak choćby w 2009 roku w Libercu, to na wysokości zadania stawała Justyna Kowalczyk. Teraz nawet nie było nadziei na to, że ktokolwiek może będzie walczył o podium w Trondheim .

To były przykre mistrzostwa świata dla nas. Przed nami dużo pracy. To nie jest tylko kwestia zmiany pokoleniowej w skokach. Po tym, co się stało w sobotę na skoczni, to sam nie wiem, ile w tym wszystkim jest winy sprzętu albo zawodnika. Słowenia pokazała, że można się podnieść. W tych mistrzostwach świata naprawdę zaskoczyli

Nie ma co ukrywać, że dla związku i polskiego narciarstwa to zimny prysznic. Teraz jednak trzeba zakasać rękawy i wziąć się do jeszcze cięższej pracy.

- To nie jest jednak tylko kwestia ostatnich miesięcy. To zaniedbania, które ciągną się za nami od wielu lat. Brakowało inwestycji na dole całej piramidy. Wszyscy skoncentrowali się na wynikach z roku na rok. Za Justyną Kowalczyk nic nie poszło. Za wynikami Małysza przyszło kilku naszych znakomitych skoczków, ale skoro ich mieliśmy, to nikt nie myślał o tym, co się dzieje niżej. Traciliśmy przez to wielu skoczków - przyznał Małysz.