Przełamanie dla Paolini, a potem koncert Świątek. 6:1 na koniec, Polka wciąż na tronie w Paryżu

Iga Świątek przystępowała do finału z Jasmine Paolini jako zdecydowana faworytka. Nasza tenisistka, mimo że jest o pięć lat młodsza od Włoszki, posiadała znacznie większe doświadczenie w tego typu starciach . Polka rywalizowała o swój trzeci z rzędu tytuł w Paryżu. W ten sposób mogła się zapisać jako 10. tenisistka w historii Roland Garros, która ma na swoim koncie co najmniej cztery trofea wywalczone w grze pojedynczej w stolicy Francji.

28-letnia Paolini, mająca polskie korzenie, okazała się sensacją cały zmagań w stolicy Francji. W ćwierćfinale po trzysetowym boju wyeliminowała Jelenę Rybakinę , a już sam udział w wielkim finale zagwarantował Jasmine awans na 7. miejsce w rankingu WTA od najbliższego poniedziałku. W ten sposób po raz pierwszy w karierze zamelduje się w czołowej "10" kobiecego notowania. Włoszka brylowała jednak nie tylko w singlu. Wciąż zachowywała szansę na dublet, bowiem w piątek wywalczyła też awans do finału w grze deblowej. Najpierw przyszedł jednak czas na pojedynek o trofeum z raszynianką.

Zacięty początek meczu, później Świątek poszła jak po swoje. Polka z kolejnym tytułem Roland Garros

Mecz rozpoczynał się od serwisu liderki rankingu WTA. Chociaż wygrała gema do 30, to Paolini już na wstępie pokazała, że dobrze weszła w spotkanie. W kolejnym gemie Włoszka obroniła break pointa i wyrównała stan rywalizacji. Chwilę później to Jasmine doczekała się okazji na przełamanie. Iga popełniła wyraźny błąd z forehandu i straciła własne podanie.