Kolejne 6:0 Igi Świątek. "Bajgiel" w tenisowej "piekarni" Polki

Oznacza to oczywiście, że w drugim secie było 6:0. Po ostatniej wymianie na swoim profilu na platformie X uaktywniła się Opta, dostarczająca swoim obserwatorom ciekawostki statystyczne. Jak czytamy, był to już 30. set wygrany przez raszyniankę stosunkiem 6:0 w turniejach rangi WTA 1000. Jest to aż 11,3 procent wszystkich rozegranych partii (łącznie rozegrała ich 266). To najlepszy wynik ze wszystkich zawodniczek, które rozegrały w tego typu imprezach co najmniej 20 spotkań (format powstał w 2009 roku).