Był to też symboliczny mecz z tego powodu, że zmarły w listopadzie zeszłego roku Jan Furtok obchodziłby dzisiaj 63. urodziny. GKS tworzy teraz nową tradycję, imię tej legendy klubu będzie wyczytywane przez spikera na koniec wygłaszania składów, a fani mają wykrzykiwać jego nazwisko.

Niedziela okazała się prawdziwym świętem futbolu w tym mieście. "Przy wejściu na stadion można było zobaczyć banery przypominające wielkie chwile obiektu przy Bukowej. Na wszystkich czekały pamiątkowe bilety z tego spotkania. Specjalnie uruchomiono także historyczny zegar stadionowy. Przy Trybunie Głównej ustawiony został specjalny namiot, w którym zobaczyć będzie można wystawę koszulek i szalików. Od 11:15 do 12:00 można było spotkać tam legendy klubu, Piotra Piekarczyka i Janusza Jojko. Na stadionie gościł również Adam Nawałka " - pisze serwis wkatowicach.eu.

GKS Katowice wygrał z Zagłębiem. Rozpoczęcie niedzieli w Ekstraklasie, pożegnanie stadionu

Zaplanowano także niespodzianki. Tuż przed meczem kibice zaprezentowali oprawę z wizerunkiem Zinedine'a Zidane'a, nawiązującą do wydarzeń z przeszłości. Całość została utrzymana w stylu komiksowym. Marco Materazzi pyta Francuza: "Ej, Zizou! Pamiętasz jak przegrałeś na Bukowej?" Po chwili namysłu sprowokowany gwiazdor "Trójkolorowych" uderza głową w brzuch Włocha. Oczywiście to odniesienie do finału mistrzostw świata z 2006 roku oraz dwumeczu Pucharu UEFA z sezonu 1994/1995, kiedy GKS wyeliminował Girondins Bordeaux z "Zizou" czy Lizarazu w pierwszym składzie. W Katowicach polski zespół wygrał właśnie 1:0 po bramce Zdzisława Strojka w 88. minucie. W rewanżu udało się wywalczyć remis 1:1 i awansować.