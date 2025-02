Legendarny skoczek wyjawił trudy końcówki kariery. Nagle wypalił o Kamilu Stochu

Kamil Stoch nie zaliczy obecnego sezonu do udanych, choć weteran skoków zrobił wiele, by przygotować się do nich w najlepszy możliwy sposób. Gregor Schlierenzauer w rozmowie z Natalią Żaczek z "Przeglądu Sportowego Onet" mówi wprost o problemach związanych z końcówką kariery.

Kamil Stoch podjął radykalne kroki dla wyników sportowych. Póki co jest to nieudana próba

Kamil Stoch to prawdziwa ikona skoków, która świetnie wspomina turnieje w Willingen. W latach 2014-2015 triumfował tam łącznie trzykrotnie, a siedem razy lądował na podium. Tym razem nie otrzyma na to szansy, bo zabrakło go w gronie wybranych przez sztab trenerski na rozpoczęty w piątek konkurs.

Schlierenzauer porównuje się do Stocha: myślę, że chodziło o dwie rzeczy

"Myślę, że chodziło o dwie rzeczy i podobnie może być teraz w przypadku Kamila. Po pierwsze, to oczywiste, że technika i kwestie sprzętowe cały czas idą do przodu. Gdy wygrywaliśmy jedno i drugie było w zupełnie innym miejscu. A w skokach takie przyzwyczajenia są w tobie tak głęboko, że trudno przystosować się do nowości. To duże wyzwanie dla doświadczonych zawodników" - zaczął swoją odpowiedź Schlierenzauer. "Druga sprawa to po prostu energia. Zarówno ja, jak i Kamil byliśmy na szczycie przez bardzo długi czas. Każdego dnia musiał na maksa wytężać swoje ciało i umysł. To naprawdę sporo kosztuje. A z wiekiem, tej energii, która kiedyś pozwalała ci dawać z siebie 100 procent, zwyczajnie ubywa. Musisz dobrze przefiltrowywać to, co robisz, a w ten sposób trudno wrócić na szczyt" - spuentował.