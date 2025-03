Polak zmierzył się z legendą Realu Madryt. O tym, co zrobił jest głośno

Mateusz Bogusz został przywitany w Cruz Azul filmikiem nagranym w restauracji "Mazurka" w Mexico City. Kelnerzy pytali po polsku : "Dzień dobry, co Państwo chcą zamówić?". Padały odpowiedzi po hiszpańsku: "Proszę ofensywnego pomocnika, który może także zagrać jako skrzydłowy i napastnik, "Chcę to samo, ale żeby był młody i już miał doświadczenie w europejskich pucharach i w reprezentacji swojego kraju", "Zamawiam dobrego dryblera z dobrym wyprowadzaniem piłki i strzałem zza pola karnego". Ostatnią z tych cech zademonstrował tydzień temu, kiedy to pokonał bramkarza strzałem z rzutu wolnego.

