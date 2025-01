Słoweńcy zapowiadają prawny atak na FIS. To już wojna, oficjalny komunikat

Od weekendu na skoczni do lotów narciarskich w Oberstdorfie w społeczności skoków narciarskich dominuje jeden temat. Ten wiąże się ze sprzętem i jego kontrolą. W ostatnich dniach bowiem kilka naprawdę zasłużonych postaci padło ofiarą Christiana Kathola, który odpowiada za kontrolę kombinezonów po konkursie. Zdyskwalifikowani zostali bowiem Stefan Kraft oraz Anze Lanisek , a w przypadku Słoweńców była to już kolejna dyskwalifikacja w ostatnim czasie.

Słoweńcy idą na całość. Zapowiadają atak na FIS

Kolejny weekend przyniósł następny cios. Tym razem Kathol zadał go Timiemu Zajcowi , którego skok z pierwszej serii konkursu drużyn mieszanych nie był liczony do klasyfikacji. - W obu seriach skakałem w tym samym kombinezonie. Po pierwszej zapomniałem się odpowiednio ucieszyć i na kontroli zabrakło 1 cm. W finale cieszyłem się już dobrze i przeszedłem kontrole. Czy to dziwne? Może Niemcy chcieli być na podium? - powiedział sarkastycznie Zajc w rozmowie z polskim Eurosportem.

"Słoweńcy idą na ostro: wczoraj wysłali do FIS list, że efekty kontroli w Oberstdorfie budzą wątpliwości co do przestrzegania zasad. "Dzisiejsza dyskwalifikacja Timiego tylko wzmacnia to wrażenie" piszą w oświadczeniu, dodając że w połowie tygodnia poinformują o kolejnych krokach prawnych" - przekazał na Twitterze Kacper Merk. Trzeba przyznać, że moment na taką wojenkę jest dość specyficzny, bo za miesiąc rozpoczną się mistrzostwa świata w norweskim Trondheim i tam już taryfy ulgowej z pewnością nie będzie, ale dyskwalifikację dla przykładowego Laniska również trudno sobie wyobrazić.