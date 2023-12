Żużel. SEC. Kiedy Mistrzostwa Europy w Chorzowie?

Po pięciu latach przerwy żużel Mistrzostwa Europy wracają na Stadion Śląski w Chorzowie. Cykl SEC będzie zamykał przyszłoroczną edycję mistrzostw i to tam właśnie poznamy nowego Mistrza Europy na żużlu. Zawody odbędą się 21 września. Wcześniej odbędą się trzy rundy w innych lokalizacjach. Udziału w turnieju pewni są już dwaj Polacy - Janusz Kołodziej i Patryk Dudek. - Indywidualny Mistrz Europy zasługuje na to, by odebrać trofeum na oczach dziesiątek tysięcy kibiców - mówi Karol Lejman z firmy One Sport.