Wrócił po straszliwej kontuzji. Teraz jest w wielkiej formie

Ostatniego Grand Prix Vojens Mikkel Michelsen nie zaliczy do udanych, a wspomnienia z tego ma z pewnością złe. Wtedy doświadczył straszliwej kraksy, w wyniku której uszkodził bark, kość ramienną, łokieć oraz piętę. Oznaczało to dla niego koniec sezonu.

Były obawy. „Czuję się dobrze"

W każdym sparingu KS Toruń Michelsen był jednym z liderów drużyny. Widać przede wszystkim to, czego nie było od dwóch sezonów. Duńczyk gdzie nie pojedzie, to jest dopasowany. Dysponuje bardzo szybkim sprzętem, a na starcie strzela niczym z procy. Jeśli tak będzie to wyglądać, to klub z Torunia zdobył lidera w promocyjnej cenie.

- Tak, czuję się dobrze. To była trudna zima ze względu na kontuzję barku, ale cieszę się, że wróciłem na motocykl. Włożyłem w to mnóstwo pracy, ale teraz czuję się komfortowo i pewnie, zarówno na torze, jak i na motocyklu - mówi Michelsen w rozmowie z ekstraliga.pl

Był lepszy od Zmarzlika

- Oczywiście, że chciałem wygrać - zawsze startuję po zwycięstwo. Ale to też okazja do testowania różnych ustawień i przygotowania się do PGE Ekstraligi i cyklu Grand Prix. Więc tak, to bardzo ważne zawody w kontekście sezonu - podsumowuje nowy zawodnik KS Toruń. To pokazuje, że głód jazdy jest ogromny wraz z ambicjami Michelsena.