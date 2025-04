Wstyd na PGE Narodowym. Te obrazki obiegną internet

Superpuchar Polski miał odbyć się w lipcu zeszłego roku. Nie doszedł jednak do skutku w pierwotnym terminie, ponieważ Jagiellonia Białystok - podobnie jak zdecydowana większość polskich klubów - odmówiła wpuszczenia na trybuny fanów Wisły. W tej sytuacji krakowski klub zagroził walkowerem. Polski Związek Piłki Nożnej poinformował natomiast mistrzów Polski, że może to skończyć się wielomilionowymi karami.

Superpuchar Polski. PGE Narodowy świecił pustkami

Po dziewięciu miesiącach udało się doprowadzić do organizacji meczu. Spotkanie przeniesiono z Białegostoku do Warszawy, na PGE Narodowy. Fanom Wisły takie rozwiązanie podpasowało. Kibicom z Białegostoku - zdecydowanie nie. Teraz to oni zapowiedzieli bojkot. Do stolicy nie przyjechała żadna zorganizowana grupa sympatyków z Podlasia. W konsekwencji przewidziane dla nich sektory za bramką świeciły pustkami.