Polski klub ogłasza, kibice się dziwią. Dramatyczny wypadek mistrza świata w tle

Do startu rozgrywek ligowych pozostało coraz mniej czasu - pierwsze dwa mecze PGE Ekstraligi odbędą się już 11 kwietnia, jedną z drużyn, która tego dnia powalczy o punkty, będzie właśnie Bayersystem GKM (w Częstochowie). Sztab szkoleniowy i kibice chcą sprawdzić, w jakiej formie są obecnie zawodnicy. Wypadek Taia Woffindena na torze w Krośnie rozbudził jednak dyskusję odnośnie bezpieczeństwa na żużlowych torach i podnoszących się w pewnych momentach dmuchanych band. Słoweniec Matej Zagar napisał nawet w poście, że sparingi są bezsensowne i zawsze był przeciwnym takim przedsezonowym meczom.

Żużel. Sparing Bayersystem GKM Grudziądz - Moonfin Malesa Ostrów został odwołany

Po odwołaniu sparingu pomiędzy grudziądzanami a ostrowianami zaczęły dochodzić do nas informacje, jakoby obcokrajowcy zespołu z Metalkas 2. Ekstraligi mieli odmówić jazdy w sparingach. Powodem miał być wypadek Woffindena, zawodnicy najpierw chcą zobaczyć, jakie zostaną wykonane działania po wypadku Brytyjczyka. Tymczasem niefortunna data tej decyzji wywołała zamieszanie w Grudziądzu. Kibice, czytając post o problemach kadrowych rywala, myśleli, że GKM zrobił primaaprilisowy żart. Nic z tych rzeczy.



- Mogę potwierdzić, że jest to prawda. Grudziądzanie chcieli, żebyśmy przyjechali pełnym składem, ale na chwilę obecną było to niemożliwe. Frederik Jakobsen musi być na treningach w Danii, a Oliver Berntzon w Szwecji. Stwierdziliśmy, że jazda juniorami nie ma sensu. Wypadek Taia Woffindena nie ma z tym nic wspólnego. Każdy z tych chłopaków wie, że sport żużlowy jest sportem bardzo niebezpiecznym i wiąże się z różnymi konsekwencjami. Z trenerem Kościechą ustaliliśmy, że pojedziemy w następny wtorek w Ostrowie w pełnych składach - przekazał nam trener Kamil Brzozowski. Reklama

Później zupełnie inną wersję w wywiadzie dla Kuriera Ostrowskiego przedstawił zawodnik Moonfin Malesy - Norbert Krakowiak. - Skoro bandy dopiero mają być sprawdzane na wszystkich torach, czy są one wszędzie dokładnie zamontowane, to stwierdziliśmy z chłopakami, że w tym meczu nie pojedziemy. To jest ta przyczyna. Niepokojące są skutki upadku Taia. Widzieliśmy, jak wyglądał. Myślę, że bandy dmuchane, które są po to, żeby nas chronić, powinny Taia uchronić. Niestety, z jakichś przyczyn one podniosły się do góry - skomentował żużlowiec.



Żużel. Kamil Brzozowski to debiutant w roli pierwszego trenera

Brzozowski po zakończeniu kariery był w Ostrowie trenerem młodzieży, prawą ręką trenera Mariusza Staszewskiego. Teraz to on będzie odpowiadać za wyniki zespołu. - Na razie treningi i sparingi wyglądają tak samo, jak w zeszłym sezonie. Nic tutaj się nie zmieniło. Troszeczkę więcej stresu będzie przed meczem ligowym, ale mam wsparcie kierownika drużyny, Kacpra Gomólskiego oraz trenera Stanisława Chomskiego, który jest moim autorytetem. Podjęliśmy współpracę, ponieważ chcę podejmować dobre decyzje i nie robić błędów - podkreślił Brzozowski.



Chomski często gości w Ostrowie. - Trener jest wtedy, kiedy tylko go o to poproszę. Był do mojej dyspozycji na każdym sparingu, bo tak wcześniej uzgodniliśmy. Potrzebowałem też jego podpowiedzi na pierwszych treningach. W piątek planujemy trening, trenera z nami nie będzie, ale mogę zdradzić, że pojawi się na wtorkowym sparingu z zespołem z Grudziądza - podsumował. Reklama

