Hajto nie ma wątpliwości ws. Superpucharu Polski. "W końcu uderzył ręką w stół"

Mecz przebiegać będzie w atmosferze licznych kontrowersji, które przez ten czas wytworzyły się wokół spotkania. Jedną z nich jest oczywiście bojkot, który rozpoczęli kibice Jagiellonii, związany głównie z wyborem PGE Narodowego na miejsce rozegrania spotkania . Na reakcję PZPN-u, w związku z ruchem kibiców z Białegostoku, nie musieliśmy długo czekać . Związek stwierdził, iż ta decyzja nie podlega żadnym negocjacjom, co nie spodobało się fanom "Jagi", którzy wydali w tym temacie oświadczenie.

Tomasz Hajto wypowiedział się ws. finału Superpucharu Polski. Stanął po stronie Kuleszy

Temat finału Superpucharu Polski już od jakiegoś czasu elektryzuje całe środowisko piłki nożnej. Wiele gromów padło w tej sprawie w stronę PZPN-u. Odwrotną stanowisko przedstawił natomiast były reprezentant Polski Tomasz Hajto, który w rozmowie z Romanem Kołtoniem, w ramach programu Polsat Futbol Cast stanął w obronie obecnego prezesa PZPN-u. "[...]. Prezes Cezary Kulesza chciał iść na rękę klubom, chciał im pomagać, bo były eliminacje do europejskich pucharów, w których grała i Jagiellonia, i Wisła Kraków. Na koniec uważam, że oberwało się mu niesłusznie, ale w końcu uderzył ręką w stół" - powiedział Hajto. W swojej wypowiedzi nawiązał on również do zmiany, jaką Cezary Kulesza wprowadził w statucie PZPN-u. Od przyszłego sezonu starcie o Superpuchar Polski ma mieć nieruchomy termin. Mowa o 13 lipca, czyli na tydzień przed rozpoczęciem rozgrywek ligowych.