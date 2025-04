Ależ wyznanie Marcina Gortata. Takich tematów nie porusza często

Marcin Gortat to jeden ze sportowców, którzy nawet po zakończeniu kariery dbają o dobry kontakt z kibicami. Emerytowany już koszykarz aktywnie działa w mediach społecznościowych, gdzie chwali się nowinkami z życia prywatnego i dzieli się swoimi opiniami na temat bieżących wydarzeń. Jakiś czas temu w sieci pojawiło się nagranie ze współpracy byłego gwiazdora NBA z kanałem "Diety Treningowe" na Instagramie, w którym "The Polish Hammer" podzielił się ze światem nietypowym wyzwaniem i ujawnił, czego najbardziej się boi. Reklama

"Całe życie szaleję, a nie ma rzeczy w życiu, której bym się bał tak bardzo, jak starości i tego, że nie będę w stanie chodzić, funkcjonować normalnie, robić tego, co na co dzień robię. Nie jest mi straszne stanąć przeciwko żołnierzom z bronią, nie jest mi straszne gdzieś przejeżdżać, jak coś wybucha, nie jest mi straszne bankructwo. To są kwestie, które można wypracować. Najbardziej się boję starości, tego, że nie będę mógł normalnie funkcjonować. Nie boję się nawet tego, że kiedyś będę zwykłym człowiekiem idącym do pracy na 12 godzin. W ogóle się tego nie boję" - przyznał wówczas.

Marcin Gortat zdradził, jakie są jego najskrytsze marzenia

Teraz na Instagramie pojawiło się kolejne nagranie z udziałem Marcina Gortata. Tym razem były koszykarz ujawnił, jakie są jego największe marzenia. Jak się okazuje, jednym z nich jest założenie rodziny. "O niektórych mogę powiedzieć, o niektórych nie. Bo w momencie kiedy je powiem, to się nie spełnią, bo automatycznie powiem o nich głośno. Przede wszystkim być zdrowym. Drugie, na pewno gdzieś rodzina to jest marzenie, do którego każdy mężczyzna chciałby w którymś momencie do niego dojść. Ale żeby to się wydarzyło, to wiele czynników w życiu musi nastąpić. Mianowicie trzeba troszkę zwolnić, co za tym idzie ustabilizować życie w jednym miejscu, a nie żyć ciągle w rozjazdach. I chyba trzecia najważniejsza rzecz, marzenie, żeby wszyscy byli dookoła zdrowi, bezpieczni, mieli dobrze i byli spełnieni" - podkreślił.

Przypomnijmy, że od 2021 roku Marcin Gortat jest w związku małżeńskim z Żanetą Stanisławską. Do tej pory para nie zdecydowała się jeszcze na założenie rodziny, jednak emerytowany sportowiec mógł w pewnym stopniu sprawdzić się już w roli ojca. Jego ukochana bowiem ma dziecko z poprzedniego związku - nastoletnią córkę Melissę. Dziewczyna ma bardzo dobry kontakt ze swoim ojczymem. "Moja córka uwielbia Marcina i bardzo jest za tym związkiem. Widzi mnie szczęśliwą, spędzamy wspólnie czas, była również w Stanach, więc na razie, na ten moment, udaje się nam to ładnie połączyć. Jak będzie w przyszłości, co ona wybierze, gdzie będzie chciała mieszkać - pozostawiam decyzję przyszłości" - mówiła w 2020 roku żona Marcina Gortata w "Dzień Dobry TVN".

Marcin Gortat i Żaneta Gortat-Stanisławska / Tricolors / East News

Marcin Gortat, Żaneta Gortat-Stanisławska / Baranowski / AKPA